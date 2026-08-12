Live on Drivetime Now
I'm with Pasta every Wednesday morning! Call in at 561-247-2721!
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Thanks for reading Karen Kwiatkowski, Without Reservation! Subscribe for free to receive new posts and support my work.
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NO, KAREN...I'M A WOULD BE FRIEND, NOT A "FAN". I SENT YOU AN EMAIL: NO RESPONSE...SO I COPIED AND MAILED IT BY THE USPS YESTERDAY. I'VE HAD ENOUGH OF TALKING HEADS & HAVE NO DESIRE TO TALK WITH YOU &/OR "PASTA" ON THE PHONE...SO I'VE JUST UNSUBSCRIBED. YOU HAVE MY EMAIL ADDRESS & MY TEL. # HERE IN NC...JUST A 4-HOUR DRIVE SOUTH OF YOU. FROM MY RESEARCH, I SEE THAT THERE ARE NOW A MILLION DUPED INTELLECTUALS SITTING IN THEIR SUBSTACK SILOS MAKING $$$ FOR THEMSELVES & THEIR SILICON-BILLIONAIRE OWNERS. WHEN YOU'VE HAD ENOUGH OF SCREEN TIME & SILOS, GET IN TOUCH WITH THIS REAL WOMAN.